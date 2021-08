Premium Het beste van De Telegraaf

België en Duitsland staan grote festivals wel toe Feestgangers trekken de grens over: ’In Nederland mag niks’

Festivalgangers tonen hun vaccinatiebewijs bij de toegang tot het Ronquiere Musicfestival, in België. Ⓒ EPA

Amsterdam - Wat in Nederland niet kan, kan bij de buren wel: lekker los gaan op een festival of in een club. Terwijl in Nederland de evenementenbranche zich opmaakt voor een nieuw protest tegen het in hun ogen onnavolgbare coronabeleid en de nachtclubs pas op zijn vroegst op 1 november weer open mogen, kunnen menigten in Duitsland en België wel feesten. En dat laten ook Nederlanders zich geen twee keer zeggen.