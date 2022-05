Zoon (19) schiet moeder (52) neer omdat hij niet binnen mocht roken

De moeder werd ontdekt door de broer van Settle, waarna al snel de politie werd gebeld. Settle was al gevlucht. Terwijl zijn moeder naar het ziekenhuis werd gebracht, werd de vader ingelicht. Maar omdat hij ook nog hun dochter moest ophalen, kwam hij te laat bij het ziekenhuis aan. De moeder overleed aan haar verwondingen.

De politie wilde nog niet meteen uitgaan van een misdrijf, omdat er schijnbaar geen bloedsporen in de woning waren gevonden. Bij de autopsie ontdekte de artsen dat de kogel direct door het hart was gegaan, waardoor er amper bloedverlies was.

Settle bekende later aan de politie dat hij zijn moeder had neergeschoten, maar dat het een ongeluk was. Hij stelde ook dat hij depressief was en zelfmoord wilde plegen. Maar volgens de politie handelde hij uit woede. Naderhand is hij meteen gevlucht, zonder de politie te bellen of enige hulp te verlenen. De politie sprak over een ’horrordaad’.

„De verdachte probeert dit te framen als een ongeluk, maar hij had een geladen pistool en richtte het opzettelijk op de deur waar het slachtoffer net uitkwam, waarna hij vuur opende. Hij vluchtte weg zonder hulp te verlenen en liet een vriend het wapen weggooien. Dit zijn niet de acties van een man die per ongeluk iemand doodde. Hij wist precies wat hij deed”, aldus sheriff Grady Judd.

De 19-jarige Seth Settle Ⓒ Polk County Sheriff’s Office

