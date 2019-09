’Voorzorgslanding’ Transavia-vlucht naar Rotterdam

Transavia spreekt zelf liever van een voorzorgslanding. „De veiligheid voor passagiers en bemanning is niet in gevaar geweest. Het is gewoon routine voor de piloten om in bepaalde gevallen naar de grond te gaan om het euvel te laten verhelpen. Veilig vliegen gaat voor alles”, aldus een woordvoerster.

Het toestel, een Boeing 737 met ruim 150 inzittenden, wordt op dit moment gerepareerd. Transavia durft niet met zekerheid te zeggen of dat vandaag nog gaat lukken.

„Als het te lang gaat duren, zullen we de passagiers opvangen en op andere manieren naar hun bestemming brengen. Dat wordt later vandaag duidelijk”, luidt de verklaring.

Wat het technische mankement precies is, is nog niet helemaal duidelijk.