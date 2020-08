Hezbollah had voorraad ammoniumnitraat in Duitsland

De Duitse overheid heeft Duitse mediaberichten over de Hezbollah-voorraad in het zuiden van het land bevestigd. De Israëlische buitenlandse inlichtingendienst Mossad zou de Duitse autoriteiten op de hoogte hebben gebracht van het geheime Hezbollah-kamp, dat in 2016 werd opgerold.

De Duitse regering ziet geen verband tussen het kamp en de gebeurtenissen in Beiroet. Hezbollah zou grote delen van alle havens in Libanon controleren en is opvallend stil rond de ramp in Beiroet. Eerder werden leden opgepakt in met ammoniumnitraat in landen als Thailand, Bolivia en het Verenigd Koninkrijk.