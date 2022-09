Premium Het beste van De Telegraaf

Verbazing in Brussel om claim kabinet dat Nederland niet eerder prijsplafond kon invoeren

Door Alexander Bakker en Mike Muller

Den Haag - Het kabinet oogst verbazing in EU-kringen nu het ‘Brussel’ gebruikt als smoes voor de late en chaotische invoering van een prijsplafond voor energie. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) suggereert dat zo’n maatregel pas sinds vorige week is toegestaan. Maar in Brussel klinkt door dat het kabinet al veel eerder een prijsplafond had kunnen invoeren.