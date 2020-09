Persconferentie Rutte en De Jonge dag vervroegd

De persconferentie zou eigenlijk dinsdag zijn. Het afkondigen van nieuwe maatregelen wordt dus een dag vervroegd.

De afgelopen dagen neemt het aantal besmettingen in Nederland op steeds meer plekken hand over hand toe. De druk op ziekenhuizen stijgt. Aanvankelijk was het vooral in de Randstad mis, maar in steeds meer veiligheidsregio’s is de situatie zorgwekkend.

Teugels aanhalen

Verwacht wordt dat in elk geval Den Haag, Amsterdam en Rotterdam de teugels zullen aanhalen.

Waarschijnlijk debatteert de Tweede Kamer dinsdag over het coronabeleid van het kabinet. De financiële beschouwingen, die vanaf dinsdagmiddag stonden gepland, zullen in dat geval moeten wijken.