Hoger beroep na moord op advocaat Derk Wiersum: Giërmo B. en Moreno B. vechten uitspraak aan

Lees de laatste berichten over de zaak via verslaggever Saskia Belleman onderaan dit bericht.

Wiersum (44) werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. De moord bracht een schokgolf teweeg; de beveiliging van advocaten werd opgevoerd.

De verdachten Giërmo B. en Moreno B. zijn door de rechtbank in oktober als uitvoerders van de moord veroordeeld tot dertig jaar cel, na een eis tot levenslang. Zij hebben ontkend en hebben hoger beroep aangetekend. Ook het Openbaar Ministerie ging in beroep.

De advocaten van de beide verdachten wilden destijds ook een andere rechtbank dan die in Amsterdam, omdat zij vreesden dat die rechtbank de zaak niet objectief zou kunnen behandelen. Derk Wiersum was een Amsterdamse advocaat, zijn gewelddadige dood raakte de rechtbank in de hoofdstad in het hart. De rechtbank zelf achtte zich niettemin prima in staat de zaak op een onafhankelijke en onpartijdige manier te behandelen en wees het verzoek af.

Aan het verzoek om een ander gerechtshof ligt een gelijkluidende redenering ten grondslag als destijds bij de rechtbank, zegt Jacques Taekema, raadsman van Giërmo B. „We hebben de rechtbank gadegeslagen en gezien hoe die met de zaak is omgegaan”, aldus Taekema. „Dat heeft bij mijn cliënt het beeld versterkt.”