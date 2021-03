Geen gevaarlijke stoffen in pakketje Militaire Post Organisatie Utrecht

Het ’sein veilig’ is gegeven, meldde de marechaussee even na 23.30 uur. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en een zogeheten CBRN-Responseenheid kwamen ter plaatse. Deze eenheid ondersteunt de civiele hulpdiensten en instanties over te nemen maatregelen bij een incident of (dreiging van een) aanslag. Volgens de zegsman is de eenheid gespecialiseerd in gevaarlijke en chemische stoffen. Ook kwam een zogenoemde ontsmettingsstraat van het landelijk team forensische opsporing. Daarmee kunnen mensen die eventueel in aanraking zijn geweest met een chemisch goedje, worden schoongemaakt. Omdat het een onbekend poeder was werd op deze manier opgeschaald, zoals dat in jargon heet, legt de woordvoerder uit.

In welk gedeelte van „het proces het pakket is ontdekt is niet bekend, er waren op dat moment wel meerdere mensen aan het werk. Die moesten naar buiten.” Of het pakketje is opengemaakt of nog dicht is, is niet duidelijk. De Militaire Post Organisatie (MPO) zit aan de Europalaan in Utrecht.