Verdacht pakket bij Militaire Post Organisatie Utrecht

Een zogeheten CBRN-Responseenheid is ter plekke. Deze eenheid ondersteunt de civiele hulpdiensten en instanties over te nemen maatregelen bij een incident of (dreiging van een) aanslag. Volgens de zegsman is de eenheid gespecialiseerd in gevaarlijke en chemische stoffen. Ter plaatse is inmiddels ook een zogenoemde ontsmettingsstraat van het landelijk team forensische opsporing. Daarmee kunnen mensen die eventueel in aanraking zijn geweest met een chemisch goedje, worden schoongemaakt. Omdat het een onbekend poeder is wordt op deze manier opgeschaald, zoals dat in jargon heet, legt de woordvoerder uit.

In welk gedeelte van „het proces het pakket is ontdekt is niet bekend, er waren op dat moment wel meerdere mensen aan het werk. Die moesten naar buiten.”

Of het pakketje is opengemaakt of nog dicht is, is niet duidelijk. Het is ook niet bekend of mensen last hebben van de stof.