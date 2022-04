Kabinet scherpt stikstofregels aan

Tot 2030 moet er 50 procent minder stikstofuitstoot in ons land worden gerealiseerd. Voor dat jaar moet ook driekwart van de kwetsbare Natura-2000 gebieden ’op een gezond niveau’ zijn, aldus de minister. Zij wil een stikstofmaatregelen in een zogenoemde ’gebiedsgerichte aanpak’ combineren met andere maatregelen om de natuur, de bodem en de waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

„Uiterlijk in juli 2023 is in elk gebied duidelijk wat het doel is en hoe dat gehaald wordt, waarna er geld beschikbaar komt. Alle sectoren – industrie, landbouw, verkeer, zee- en luchtvaart – leveren een bijdrage en het is duidelijk dat deze opgave een grote inzet vraagt van de agrarische sector”, aldus Van der Wal.

Het kabinet heeft hiervoor eerder al 25 miljard euro beschikbaar gesteld bovenop bestaande middelen (6 miljard euro). Omdat gebieden verschillen, verschilt ook de aanpak per gebied. Rijk en provincies stellen nu eerst per gebied doelen vast die’ onontkoombaar gehaald’ moeten worden. „Bij elkaar tellen die doelen op tot het landelijke doel.”

Boeren

Eerder gaf Van der Wal al aan dat zij boeren die vrijwillig willen stoppen zal verleiden met een hoger bedrag. Dat gebeurt onder meer door in te zetten op het ’early bird’ principe: hoe eerder je je meldt voor een stoppersregeling, des te gunstiger de (financiële) voorwaarden. In de brief staat ook dat de minister wil inzetten op het versneld opkopen van piekbelasters en grond. De minister zegt nog ’dit jaar’ piekbelasters te willen uitkopen. „Op basis van vrijwilligheid.”

De bal voor de uitvoering van de plannen komt overigens voor een groot deel te liggen bij provincies. Van der Wal wil op korte termijn van alle provincie ’een inventarisatie van concrete projecten en voorstellen die er al liggen’ om doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat te halen. „Wanneer deze plannen concreet genoeg zijn, kan daarmee al in 2022 en 2023 worden begonnen met maatregelen en wordt financiering geregeld”, aldus de minister.

Gerechterlijke uitspraken

De Telegraaf meldde vrijdag al dat binnen het kabinet zorgen leven over de houdbaarheid van het huidige stikstofbeleid. Onder andere is een vrijstelling voor de bouw bij vergunningverlening geregeld, maar dit wordt door milieuclub MOB -die de overheid eerder al via de rechter corrigeerde- aangevochten bij de Raad van State. Als er een streep door de vrijstelling gaat, kan dat grote gevolgen voor allerhande projecten betekenen, vrezen ministeriebronnen.

Door diverse gerechtelijke uitspraken is er zowel bij aanvragers als verleners (provincies, Rijk) van een natuurvergunning de nodige onzekerheid over de houdbaarheid van deze vergunningen. „Het kabinet erkent dat. De oorzaak is dat we in Nederland te veel en te lang over de grens zijn gegaan van wat de natuur aankan”, aldus Van der Wal. „Herstel van de natuur is eerst nodig om de toestemmingsverlening robuuster te maken.”

Om toch meer zekerheid te bieden, werkt minister Van der Wal nu aan „aanscherpingen van de regels”, zoals de latente ruimte in vergunningen, de regels rondom intern en extern salderen, beweiden en bemesten en de regels rondom het gebruik van de zogeheten Rav-factoren bij stalinnovaties (Regeling Ammoniak Veehouderij). „Nog voor de zomer volgt een concrete invulling van deze aanscherpingen.”