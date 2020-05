Fors minder asielaanvragen door corona

„Het aantal eerste asielaanvragen ligt echt fors lager dan voor corona”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. „Normaliter vragen wekelijks tussen de 500 en 700 mensen asiel aan. Nu gaat het slechts om enkele tientallen mensen per week. Sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 is de instroom niet zo laag geweest.”

Syriërs

Vorige maand waren het vooral Syriërs (70), Iraniërs (25), Jemenieten (20) Algerijnen (15) en Marokkanen (15) die een asielaanvraag indienden. Voor het ministerie is het nog gissen via welke weg de vreemdelingen Nederland zijn binnen gereisd. „Het is nog te vroeg om te zeggen welke route deze personen hebben genomen om hier te komen”, vertelt de zegsman. „Die gesprekken vinden namelijk pas plaats tijdens een asielverhoor.”

„Maar feit is wel dat de buitengrenzen van de EU dicht zijn en dat diverse Europese landen de binnengrenzen hebben gesloten”, zegt de woordvoerder. „Dat verklaart ook de daling van het aantal asielaanvragen.”

"Het overgrote gedeelte was waarschijnlijk al in het land"

Ook VluchtelingenWerk Nederland herkent zich in het beeld. „Het aantal mensen dat door Europa is gereisd en naar Nederland is gekomen ligt waarschijnlijk heel laag”, vertelt een woordvoerder van de organisatie. „Het overgrote gedeelte was waarschijnlijk al in het land.”

Het gaat dan om personen die tijdelijk bij familie of vrienden opvang kregen. „Vanaf 16 maart werd er ook tijdelijk een stop gezet op alle asielaanvragen”, stelt de woordvoerder. „Pas na een kleine week werd duidelijk dat er een noodopvanglocatie kwam voor mensen die echt geen alternatief hadden. Het is daarom goed mogelijk dat een deel van die mensen in april een aanvraag heeft ingediend.”

Naast de asielverzoeken gaan de gezinsherenigingen ook door. Het gaat dan om familieleden van migranten die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben. Deze mensen mogen dan op een speciaal visum die ze van de overheid krijgen met het vliegtuig naar Nederland reizen.

Schiphol

Overigens komen er ook nog mondjesmaat asielzoekers binnen op Schiphol. „Dat gaat sinds 19 maart om circa 10 mensen”, laat Justitie weten. „Ook worden er op de luchthaven vanwege de coronacrisis nog regelmatig mensen geweigerd om Nederland in te reizen. Het gaat onder meer om Amerikanen, Brazilianen en Russen, die vanwege het inreisverbod worden heengezonden.”

Bekijk ook: Meer ongewenste vreemdelingen uitgezet