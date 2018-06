Konijnenhouder doet aangifte tegen veganstreaker

Dat meldt Brabants Dagblad. De kerstdagen komen eraan en Janssen wil de konijnen gebruiken voor geplande acties bij supermarkten, zo zegt hij zelf. Hij gaat de komende weken veelvuldig actie voeren tegen het fokken en eten van konijnen.

Die hele actie kan deze konijnenhouder niet veel schelen, maar wel het feit dat Vughtenaar Janssen vorige week bij hem langs is geweest. Zeker omdat hij zijn naam en adres op Facebook heeft gezet. „We hebben hele goede gesprekken met Wakker Dier en de Dierenbescherming. Met hen zijn we het ook niet altijd eens, maar we hebben wel een normaal gesprek. Dat is met deze man niet mogelijk.”

Donderdag in de avondspits voerde de ’Vegan Streaker’ actie waarmee hij het verkeer op de A59 bij Haarsteeg langzaam liet rijden, „om mensen letterlijk stil te laten staan bij konijnenleed.”

