Potloodventer Winschoten toont geslachtsdeel aan meisje (12)

Lokale media berichten over een ’akelige ervaring’, zegt de moeder van het meisje. Een blanke, onverzorgde man achtervolgde de tiener enige tijd. Eerst haalde hij haar in op de fiets en vervolgens wachtte de man het meisje op en toonde zijn geslachtsdeel. „Ze wist gelukkig snel door te fietsen”, schrijft haar moeder op Facebook.

De potloodventer was gehuld in zwarte kleding en droeg een zwarte rugtas. Een duidelijker profiel van de man is er nog niet. De politie schat zijn leeftijd in op tussen de dertig en veertig jaar.