Meeste Nederlanders eten zonder tv en telefoon

Een kleine meerderheid (52 procent) praat met gezelschap aan tafel, doorgaans de eigen partner of andere gezinsleden. Een op de vijf mensen zegt helemaal geen afleiding te hebben tijdens het eten. Tijdens het ontbijt wordt minder gepraat en is 12 procent met sociale media in de weer, tijdens de lunch 9 procent.

Avondmaaltijd

Het Voedingscentrum ziet diverse positieve ontwikkelingen. Zo gaf 23 procent van de ondervraagden aan tegenwoordig meer tijd aan de avondmaaltijd te besteden dan vijf jaar geleden. Een iets kleinere groep is meer tijd gaan besteden aan lunch (17 procent) en ontbijt (19 procent). En 60 procent zegt „vaak met veel aandacht te eten.”

„Veel dingen gaan heel goed”, zegt voedingsexpert Astrid Postma-Smeets. „Het is positief dat mensen de tijd willen nemen voor hun eten en dat ook doen. Met aandacht eten zorgt ervoor dat je beter voelt wanneer je genoeg hebt gegeten. De kans dat je meer eet dan je eigenlijk nodig hebt, is dan kleiner.”

Lang dineren

Met de avondmaaltijd wordt over het algemeen bewuster omgegaan dan met ontbijt of lunch. Heel lang dineren de meeste Nederlanders niet: gemiddeld nemen de ondervraagden 29 minuten de tijd voor hun avondeten. De lunch nuttigt de gemiddelde respondent in 21 minuten, voor het ontbijt trekt Jan Modaal een kwartier uit.

Volgens het Voedingscentrum vormen vooral 55-plussers een lichtend voorbeeld qua eetgewoonten: zij eten het vaakst zonder afleiding, nemen de tijd en koken het vaakst zelf.