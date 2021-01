Sneeuw en gladheid: zo ga je veilig de weg op

Premium Binnenland

Britse variant rukt op in Nederland: ’Het gaat snel’

De Britse variant van het coronavirus verspreidt zich in rap tempo over het hele land en is tot in Friesland en Groningen vastgesteld. Sonja Kloppenburg, woordvoerder van de GGD GHOR Nederland: „De Britse variant beslaat 2 tot 5% van de nieuwe besmettingen. En dat zijn de cijfers van afgelopen dinsd...