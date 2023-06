Twee explosies bij woningen in Rotterdam: één gewonde

Kopieer naar clipboard

Ⓒ JBMedia

ROTTERDAM - In de Eric Kropstraat in Rotterdam-Feijenoord is opnieuw een explosie geweest. Rond 03.15 uur ging een explosief af bij een ander portiek dan in de nacht van maandag op dinsdag, toen het ook al raak was. De politie meldt dat niemand gewond is geraakt.