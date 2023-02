Premium Het beste van De Telegraaf

Plaatsje 20 jaar afgesloten van buitenwereld Libanees grensdorpje Ghajar populair voor Israëlische toeristen

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Israëlische toeristen bezoeken Ghajar, dat voor het eerst in ruim 20 jaar toegankelijk is. Ⓒ Telegraaf

GHAJAR - Het is Libanees grondgebied, de inwoners beschouwen zichzelf als Syrisch, maar het staat onder controle van Israël. Welkom in Ghajar, een even prachtig als complex dorp op een gespannen kruispunt in het Midden-Oosten.