’Arjen Robben is een strijder, echt een klasbak’

De verwachtingen waren hooggespannen. Een spandoek met ’Welkom thuis Arjen’ was te zien. Een hard gelag dus, dat de rentree in de eredivisie tegen PSV maar een half uurtje duurde.

Maar de vele fans met een waar groen-wit hart geven niet zomaar op, blijkt maandag uit de reacties. De aangekondigde komst van de 36-jarige oud-vicewereldkampioen alleen al was een fenomenale ’boost’ vanjewelste voor de club en regio. De schrik was daarom enorm toen ’de man uit Bedum’ naar de grond ging en het veld af strompelde.

Het begon zo goed, maar niet alle sprookjes lopen goed af. Ⓒ Jos Schuurman

Dirk Messemaker uit ’Stad’ is en blijft een trouwe voetbalsupporter, hoe het ook zal aflopen. Met een enthousiaste vriendengroep van vijftien gaat hij graag kijken naar de thuiswedstrijden.

"Het blijft een klasbak van een kerel. Iedereen is gek op Robben. Hij is geen janker maar een strijder"

Ook met de kinderen, het is een sociaal gebeuren: „Ik heb alweer 25 jaar een seizoenkaart van FC Groningen. Ik keek ook uit naar de terugkeer van Robben, zonder meer. Het had wel zin, mag je zeggen. Wat een aanjager voor de kaartverkoop was het al. Iedereen wilde Arjen Robben graag weer zien”, zegt hij enthousiast.

Arjen Robben valt zondag geblesseerd tijdens de competitiestart van Groningen tegen PSV. Ⓒ foto ANP

Bikkel

Het liep nu dus vooralsnog even zuur af, maar hoop doet leven. „Dat hij na een half uur uitviel, is wel een domper voor de fans natuurlijk. Zonde! Maar het blijft een grootheid, die effect heeft.”

Dirk Messemaker blijft juichen voor Arjen Robben. Ⓒ Jos Schuurman

De talrijke zure tweets of Facebookposts trachten de fanatieke fans maar zo goed als het gaat te negeren. „Heel goedkoop.” Een grapjas maakte ooit de website ’Is Arjen Robben geblesseerd?’ en daar staat nu toepasselijk ’Ja.’ op. Op sociale media is kleurrijke huisvlijt aan bewerkte foto’s te vinden. „Stel je hebt een seizoenkaart gehaald voor Robben, haha”, klinkt het.

Bert Heller, fan sinds jaar en dag, moet er niets van hebben. „Hij kon alleen maar verliezen, zeg ik tegen de grappenmakers die het allemaal wel weer zagen aankomen. Het blijft een klasbak van een kerel. Iedereen is gek op Robben. Hij is geen janker maar een strijder. Velen hadden allang opgegeven, maar hij keerde terug naar Groningen. Een bikkel, die ons bijna wereldkampioen maakte.”