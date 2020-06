LIVE | 4 nieuwe coronadoden, 3 ziekenhuisopnames

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt donderdag vier nieuwe coronadoden. Daarmee is het aantal overledenen van wie vaststaat dat ze waren besmet met het virus gestegen tot 6078. GGD’en hebben drie nieuwe ziekenhuisopnames gemeld van coronapatiënten.

Ziekenhuisopnames en sterfgevallen worden vaak pas na een of meerdere dagen doorgegeven. Over positieve testen kreeg het RIVM 132 meldingen binnen. Het virus is in totaal nu vastgesteld bij 49.319 Nederlanders. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt hoger, omdat tot voor kort slechts beperkt werd getest. Sinds 1 juni kan iedereen met milde klachten zich laten testen door de GGD.

Van de mensen die in Nederland aan het virus zijn bezweken, was bijna 90 procent ouder dan zeventig jaar. Van de jongere mensen die aan de longziekte Covid-19 zijn overleden, leed bijna 70 procent aan een onderliggende aandoening, zoals diabetes, hart- en vaatziekten of een chronische longaandoening.

De afgelopen twee weken zijn bij het RIVM 70 sterfgevallen gemeld. De provincie met de meeste overlijdens, 26, was Zuid-Holland. In Groningen, Friesland en Drenthe is al twee weken geen enkele melding van een coronadode. Ook werd daar niemand meer in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19. In Zeeland en Flevoland zijn de laatste twee weken evenmin ziekenhuisopnames geregistreerd.

