LIVE | 580 nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

In Duitsland is de afgelopen 24 uur bij 580 mensen het coronavirus vastgesteld. Het totaal staat nu op 187.764. Dat meldt het Robert Koch-Institut (RKI) donderdag. Het dodental door het longvirus is met 26 gestegen.

Zeker 8856 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Het aantal mensen dat genezen is staat op zeker 174.100.

Het aantal mensen dat per patiënt besmet raakt met het virus is weer gedaald tot onder de 1, meldt het RKI. Dat is het streefgetal van de Duitse regering. Het staat nu op 0,86.

