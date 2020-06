LIVE | Genen bepalen mede hoe ziek je wordt van corona

Een erfelijke aanleg bepaalt mede hoe ziek iemand wordt na besmetting met het coronavirus. Bepaalde plekken in het DNA kunnen ervoor zorgen dat mensen bevattelijker zijn voor het virus. De ontdekking kan misschien helpen bij het vinden van een medicijn.

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben meegedaan aan een internationale studie, die ook in Italië en Spanje is uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn donderdag verschenen in het belangrijke wetenschapsblad New England Journal of Medicine.

Voor het Groningse onderzoek Lifelines was al het DNA beschikbaar van tienduizenden noorderlingen. Zij vullen elke twee weken een vragenlijst over hun gezondheid in. De onderzoekers kunnen de antwoorden vergelijken met het genetisch materiaal om patronen te zoeken.

Laag nieuw dodental

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt donderdag vier nieuwe coronadoden. Daarmee is het aantal overledenen van wie vaststaat dat ze waren besmet met het virus gestegen tot 6078. GGD’en hebben drie nieuwe ziekenhuisopnames gemeld van coronapatiënten.

Nog 67 mensen met het coronavirus liggen op de intensive care, zes minder dan op woensdag en het laagste aantal sinds half maart.

Het aantal Nederlandse coronadoden en -besmettingen tot nog toe. Ⓒ illustratie de telegraaf

De intensive cares behandelen 568 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn er veertien minder dan op woensdag. Het betekent dat in totaal 635 mensen op een ic liggen. Onder normale omstandigheden, voor de coronacrisis, zouden dat er 800 tot 900 zijn. „Dit geeft aan dat de reguliere zorg nog niet op het oude peil is”, aldus Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen liggen 261 mensen met het coronavirus. Dat zijn er 28 minder dan op woensdag.

Over positieve testen kreeg het RIVM 132 nieuwe meldingen binnen. Het virus is in totaal nu vastgesteld bij 49.319 Nederlanders. Van de mensen die in Nederland aan het virus zijn bezweken, was bijna 90 procent ouder dan zeventig jaar. Van de jongere mensen die aan de longziekte Covid-19 zijn overleden, leed bijna 70 procent aan een onderliggende aandoening, zoals diabetes, hart- en vaatziekten of een chronische longaandoening.

