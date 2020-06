LIVE | Limburgers en Brabanders hebben vaker antistoffen in bloed

Bloeddonoren uit Limburg en een deel van Noord-Brabant hebben een stuk vaker antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed dan inwoners van andere provincies. Bloedbank Sanquin constateert dat uit een analyse van ruim zevenduizend bloedmonsters die tussen 9 en 18 mei zijn getest. In het midden en het oosten van Brabant en in Limburg bleek tussen de 8 en 10 procent van de onderzochte monsters antistoffen te bevatten.

Landelijk was dit 5,4 procent, meldde Sanquin al eerder. Nu heeft de bloedbank de onderzoeksresultaten in regio’s opgesplitst. In het westen van Brabant, een groot deel van Gelderland en delen van Noord-Holland en Utrecht had tussen de 6 en 8 procent antistoffen. Donoren in Drenthe en Flevoland hadden die het minst vaak: tussen de 0 en 2 procent. In de overige provincies ligt het percentage tussen de 2 en 6 procent.

Antistoffen in het bloed tonen aan dat iemand besmet is geweest met het coronavirus. De mate waarin de stoffen worden gevonden bij bloeddonors geven een indicatie van de verspreiding van het virus onder de bevolking. Als mensen het virus al eens hebben gehad, kan hun lichaam in het vervolg beter reageren als het virus weer het lichaam probeert binnen te dringen. Voor het coronavirus staat echter niet vast dat mensen per definitie immuun zijn na een eerste besmetting.

De afgelopen twee weken zijn bij het RIVM 70 sterfgevallen gemeld. De provincie met de meeste overlijdens, 26, was Zuid-Holland. In Groningen, Friesland en Drenthe is al twee weken geen enkele melding van een coronadode. Ook werd daar niemand meer in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19. In Zeeland en Flevoland zijn de laatste twee weken evenmin ziekenhuisopnames geregistreerd.

Laag nieuw dodental

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt donderdag vier nieuwe coronadoden. Daarmee is het aantal overledenen van wie vaststaat dat ze waren besmet met het virus gestegen tot 6078. GGD’en hebben drie nieuwe ziekenhuisopnames gemeld van coronapatiënten.

Nog 67 mensen met het coronavirus liggen op de intensive care, zes minder dan op woensdag en het laagste aantal sinds half maart.

De intensive cares behandelen 568 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn er veertien minder dan op woensdag. Het betekent dat in totaal 635 mensen op een ic liggen. Onder normale omstandigheden, voor de coronacrisis, zouden dat er 800 tot 900 zijn. „Dit geeft aan dat de reguliere zorg nog niet op het oude peil is”, aldus Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen liggen 261 mensen met het coronavirus. Dat zijn er 28 minder dan op woensdag.

Over positieve testen kreeg het RIVM 132 nieuwe meldingen binnen. Het virus is in totaal nu vastgesteld bij 49.319 Nederlanders. Van de mensen die in Nederland aan het virus zijn bezweken, was bijna 90 procent ouder dan zeventig jaar. Van de jongere mensen die aan de longziekte Covid-19 zijn overleden, leed bijna 70 procent aan een onderliggende aandoening, zoals diabetes, hart- en vaatziekten of een chronische longaandoening.

