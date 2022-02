Kabinet zet in op verruimen openingstijden horeca en schrappen thuiswerkadvies

Dat melden Haagse bronnen. Een aantal mogelijke versoepelingen ligt op tafel, al wordt er nu vooral in hoofdlijnen over nagedacht. De sluitingstijd voor de horeca – die nu nog op strikt 22.00 uur ligt – zou mogelijk worden verruimd, en de regel dat gasten een vaste zitplaats moeten hebben zou kunnen worden geschrapt. Daarnaast wordt ook nagedacht over het loslaten van de 1,5 meter afstand in de horeca. Daarmee zouden ook nachtclubs weer open kunnen. De exacte sluitingstijd is nog onderwerp van discussie. RTL Nieuws meldde eerder dat de sluitingstijd op middernacht zou komen, maar daarover is nog geen knoop doorgehakt.

Formeel neemt het kabinet dinsdag pas een definitief besluit, nadat ook het Outbreak Management Team (OMT) er advies over uit heeft gebracht. Dat advies wordt vrijdag verwacht. In de tussentijd komt het kabinet nog meermaals bij elkaar, en kan het maatregelenpakket dus nog veranderen.

Zekerheid

Maar dát er versoepelingen komen, staat inmiddels wel vast. Het feit dat er woensdagochtend een extra ministerraad werd ingelast, diende er vooral toe dat de versoepelingen direct kunnen ingaan als er besluiten zijn genomen over de details. Dinsdag liet het kabinet zich al optimistisch uit over de ontwikkelingen van de coronacijfers.

Premier Rutte kondigde aan dat hij niet aanwezig zal zijn bij de persconferentie aanstaande dinsdag. De premier liet slechts één keer eerder – tijdens de persconferentie in maart 2020 waar de allereerste lockdown werd aangekondigd – verstek gaan. Volgens Rutte is het nu inmiddels nodig dat Nederland naar een ’normalisatie’ van de situatie gaat.

Zorgminister Ernst Kuipers presenteerde dinsdagavond bovendien een koerswijziging van het kabinet: niet het ontzien van de zorg, maar het openhouden van de samenleving moet voortaan centraal staan in het coronabeleid.