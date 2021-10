Ouders Sumanta ’gebroken’ na ongekend grote zoektocht zonder resultaat

Premium Binnenland

Bekenden over dode vrouw (34) in auto: ’Gul en lief, ondanks moeilijk verleden’

De politie houdt er sterk rekening mee dat de 34-jarige vrouw die donderdagavond in een auto bij Van der Valk-hotel De Witte Bergen in Eemnes werd aangetroffen, door een misdrijf om het leven is gebracht.