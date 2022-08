Ollongren: geen bovengrens aan kosten van wapenleveranties door Nederland aan Oekraïne

Hoewel de voorraden bij de Nederlandse krijgsmacht redelijk uitgeput zijn, is ons land nog lang niet klaar met wapenleveranties aan Oekraïne. „We zijn gestart met het geven van de wapens die op dat moment nodig waren”, blikt Ollongren terug. „Daarna zijn we naar de complexere, zwaardere wapens gegaan. We zijn ook beter gaan coördineren met partnerlanden, zoals bij de pantserhouwitsers die we samen met Duitsland hebben gegeven.”

Inmiddels is de fase aangebroken waarin het kabinet nieuwe wapens voor Oekraïne direct bij wapenfabrikanten bestelt. „De wapenindustrie moet gaan leveren, voor ons en voor Oekraïne”, zegt de D66-bewindspersoon. „Dat moeten we financieren.” Welke bestellingen er worden gedaan, wil Ollongren niet zeggen. „We vertellen alleen vertrouwelijk aan de Tweede Kamer wat voor spullen het precies zijn.”

’Veel mogelijkheden om door te gaan met steun’

Volgens Ollongren zijn er ’echt veel mogelijkheden om door te gaan met de steun’. „Maar we moeten het wel slimmer doen. We kunnen niet alleen kijken naar wat er in onze voorraden ligt.”

De minister erkent dat het lastig is om er in de huidige markt tussen te komen met nieuwe wapenbestellingen. „De hele wereld is bezig om te bestellen”, zegt ze. „Dat betekent dat de productielijnen van de fabrikanten opgestart en aangevuld moeten worden. En daar spelen ook allerlei problemen met toeleveranciers, grondstoffen en personeelstekorten. Die problemen moeten we oplossen.”

Boekwaarde

Tot nu toe heeft Nederland voor ruim 210 miljoen euro aan militaire goederen geleverd. Dat bedrag is eigenlijk minstens twee keer zo hoog, vertelt Ollongren. „Die 210 miljoen euro is de boekwaarde. Maar als je voor vervanging naar de fabrikant gaat, krijg je niet eens de helft van wat je had. De vervangingswaarde is dus veel hoger dan de boekwaarde.”

Volgens Ollongren is er geen bovengrens aan de wapenleveranties door Nederland: „Ik denk niet dat moeten kijken naar de vraag of hoeveel geld het gaat en of er een plafond is. We moeten kijken: wat is er nodig, en hoe kunnen we dat slim doen, samen met andere landen?”

Half jaar sinds binnenvallen

Woensdag is het op de kop af een half jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Het is ook de dag waarop de Oekraïners vieren dat ze op 24 augustus 1991 onafhankelijk werden van de Sovjet-Unie. Ollongren – die deze week een bezoek bracht aan Kiev – wil onverminderd doorgaan met de hulp aan het land.

„De aandacht zakt natuurlijk wat weg”, zegt ze. „Dat is op zich begrijpelijk. Maar we moeten niet vergeten dat daar iedere dag mensen sneuvelen en dat Rusland een illegale oorlog aan het voeren is. Oekraïne kan het alleen volhouden met onze steun.”