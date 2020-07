Mexicaanse politie stuit op 23 vermiste kinderen in zaak vermiste peuter

De kinderen zouden allemaal zijn ontvoerd en zijn gedwongen onder ’fysiek- en psychologisch geweld’ handwerk te verkopen. Onder de kinderen waren ook drie baby’s. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De kinderen moesten overdag handelswaar verkopen op straat en waren verplicht ’s avonds met een minimumbedrag terug te keren om hun ’kost en inwoning’ te vergoeden. De lokale politie heeft drie vrouwen aangehouden voor mensenhandel en dwangarbeid.

Vermiste peuter

De zoektocht kwam op gang nadat de 2-jarige Dylan Esaú Gómez Pérez verdween van een markt. Op bewakingsbeelden was te zien dat een jong meisje de peuter wegleidde van de markt. Het is niet duidelijk of Dylan een van de 23 ontvoerde kinderen is.