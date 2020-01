Ministerie waarschuwt Nederlanders in Spanje voor slecht weer

Regen en sneeuw kunnen voor overlast zorgen. Voor zondag is code rood afgekondigd voor de kust van Ibiza en Valencia vanwege hoge golven.

In de overige gebieden in het oosten van Spanje geldt code oranje of geel. In de Pyreneeën is later in de week ook kans op noodweer, vooral aan de zuidkant. Dit kan tot aardverschuivingen leiden.

Mensen wordt geadviseerd het lokale nieuws in de gaten te houden en de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen.

Bent u in een van deze gebieden? Dan komen we graag met u in contact. App naar onze whatsapp tiplijn.