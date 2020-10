Politie VS verijdelt ontvoering gouverneur van Michigan

De samenzweerders hebben ook overwogen de deelstaatregering van Michigan omver te werpen, berichten Amerikaanse media. Die baseren zich onder meer op rechtbankdocumenten. Een van de verdachten zou in juni hebben gezegd ”200 manschappen” nodig te hebben om het regeringsgebouw in Lansing te bestormen. Daarna zou de gouverneur worden berecht voor verraad. Dat moest voor de presidentsverkiezingen in november gebeuren.

De Democrate Whitmer staat bekend als een uitgesproken criticus van president Donald Trump. Die heeft haar omschreven als „die vrouw uit Michigan” en schreef eerder dit jaar „bevrijd Michigan” op Twitter.