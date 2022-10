Alarm over oplichting met energiebesparingen: spullen nooit geleverd

Binnenland

Politie: pas op met aankoop van hout, oplichters actief

De laatste tijd komen bij onder meer de politie veel meldingen van oplichting binnen over het aankopen van haardhout. Ook Fraudehelpdesk, de Consumentenbond en het tv-programma Meldpunt van Omroep MAX krijgen er veel klachten over, meldt de politie die zegt in totaal al vijfhonderd aangiftes te hebb...