Roep in Kamer om meer geld na excuses slavernij: ’200 miljoen is te karig’

Kamerleden van links tot rechts prijzen de excuses van Rutte op 19 december. Over de gevolgen verschillen de opvattingen. De VVD eist dat het kabinet eerst aan de Tweede Kamer voorlegt aan wie geld wordt gegeven via het fonds. „Om te voorkomen dat het belandt bij allerlei onduidelijke clubs”, zegt VVD-Kamerlid Van Strien. „Er wordt nu om een soort blanco cheque gevraagd.” Eerder noemde de liberaal zo’n fonds nog ’waanzin’, nu plaatst hij alleen nog wat kanttekeningen.

’Financiële implicaties bijzaak’

Dat fonds lijkt er met steun van een Kamermeerderheid te komen, al vragen sommige partijen om nog meer geld. Coalitiepartij D66 wil zich niet aan een oordeel daarover wagen, al zegt D66-Kamerlid Belhaj wel voor structurele financiering voor bewustwording. In welke vorm wil ze niet zeggen. „Ik zou het jammer vinden als het alleen over geld gaat”, zegt Belhaj. „Dat het financiële implicaties heeft vind ik een bijzaak, heel weinig mensen hebben het erover gehad. Ik vind het ongemakkelijk. Meer wil ik er niet over zeggen.”

Ook CU-Kamerlid Ceder houdt de boot af. „We moeten vandaag niet besluiten over het fonds, daar moeten we het gesprek over voeren met betrokkenen.” Herstelbetalingen liggen politiek gevoelig. VVD en CDA hebben zich eerder tegen herstelbetalingen uitgesproken. Ook in kabinetskringen wordt gezegd dat het daar niet van komt.

’Te karig’

PvdA, Denk en Bij1 pleiten voor meer ’herstel’ in de vorm van betalingen en vinden een bewustwordingsfonds van 200 miljoen euro te karig. PvdA-Kamerlid Piri noemt aanbieden van excuses ’een belangrijk begin’. „Maar de effecten werken door.” Zij pleit voor ’passende structurele financiering voor doorwerking van effecten’. „En hoe worden nazaten betrokken?” Piri zegt klip en klaar voor herstelbetalingen te zijn, ook aan Suriname. „Om de effecten enigszins te verzachten.” Ook voor Denk is het niet genoeg.

Denk-Kamerlid Kuzu vraagt zich af of het fonds niet ’te karig’ is en of financiering niet ’structureel’ zou moeten zijn. Nazaten van tot slaaf gemaakten zouden bovendien moeten meepraten over de besteding, vindt hij.

’Wokisme en misplaatst slachtofferschap’

BBB-leider Van der Plas wil helemaal niet meer betalen en vindt een fonds van 200 miljoen euro ook niet kunnen. „Er zijn ontzettend veel potjes voor subsidies. Ik vind een subsidie van 200 miljoen in een tijd dat mensen hun rekeningen niet kunnen betalen niet kunnen.” Kamerlid Van Haga kraakt de actie van het kabinet. „Waarvoor gaan we nog meer excuses aanbieden? We moeten ons niet laten drijven door wokisme en misplaatst slachtofferschap.” Ook PVV zit op die lijn.

De Tweede Kamer debatteert over de excuses van de Nederlandse regering voor het slavernijverleden. Rutte bood die excuses 19 december vorig jaar aan. De Kamer debatteert niet alleen de excuses zelf, maar ook over de gevolgen daarvan. Rutte bood excuses aan vanuit Den Haag, terwijl zeven andere bewindslieden waren uitgevlogen naar het Caribisch deel van het koninkrijk en Suriname om daarover in discussie te gaan. Er was door de rommelige organisatie vooraf veel kritiek gekomen op de ’sorry-reizen’.