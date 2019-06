Verwondering om mega-hagel: ’Alsof het stenen zijn’

Vanuit het zuidwesten trekken zware onweersbuien over het land. De heftigste buien worden verwacht in het zuiden en oosten, meldt Weeronline. Daarbij kan in korte tijd veel neerslag vallen.

Tekst loopt verder.

Deze hagelstenen werden in Etten-Leur gevonden. Ⓒ De Telegraaf

Ook het verkeer heeft last van de felle buien. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladde wegen.

Inmiddels zijn de hagelbuien over Brabant – overigens erg plaatselijk – getrokken en komen ook meldingen uit andere plekken in het land, onder meer Nieuwegein en Enschede.

Dennis van Vlaardingen maakte de hagelbui mee in Etten-Leur. Hij raapte een hagelsteen op van 3,5e centimeter. „Alsof er stenen in de vijver werden gegooid.”

Van Vlaardingen werd erdoor verrast. „Ik hield het goed in de gaten, de buien zouden zich in het oosten concentreren. Code geel. Zal wel meevallen, denk ik. Op enig moment betrekt het en begon het te hagelen. Met mijn lichtkoepels was dat een aardig lawaai.”

Hij wilde nog even naar buiten stappen maar ’de hagelstenen sprongen tegen m’n benen en schouder op’, aldus de geboren Bredanaar. Meerdere Twitteraars melden de hagel in Etten-Leur, maar ook op andere plaatsen.

Veel twitteraars verwonderen zich over de doorsnede van de hagelstenen. „Ik wil niet weten hoe het klinkt als er ’formaatje golfbal’ naar beneden komt”, schrijft iemand.

Bekijk hieronder nog meer beelden. Tekst loopt verder.

Het onweer heeft overigens te maken met de warme temperaturen. Die blijven nog wel even.

Bekijk ook: Tropisch weer in aantocht