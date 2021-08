’Meisjes vanaf 12 jaar’: de Taliban en de hel op aarde

„Zij geven hun westerse cultuur niet op... Dus we moeten ze doden.” Ainuddin windt er geen doekjes omheen. De Taliban-commandant en voormalig student van een religieuze school spreekt met journalisten van de BBC, een van de weinigen die het lukt om leden van de terreurgroep te spreken.

’Zij’ slaat op de legitieme regering in Kaboel, die binnen enkele maanden of zelfs weken dreigt te vallen.

Tienduizenden Afghanen zijn op de vlucht geslagen. Zij vrezen een islamitisch schrikbewind met moord en verkrachting. En niet zonder reden. „We vechten, dus mensen gaan dood”, is Ainuddin nuchter tegenover een kritische journalist.

Bekijk de reportage hieronder. Tekst loopt verder.

De BBC-crew is op bezoek in de noordelijke stad Balkh en de Taliban laten graag zien hoe het alledaagse leven verdergaat, met jongens én meisjes die naar school gaan en mannen én vrouwen die de lokale markt bezoeken.

Sharia

Vrouwen gaan wel allemaal gesluierd in een boerka. Vrijwillig, zegt de Taliban, die enkel deze voorschriften zegt ’aan te bevelen’. Een taxichauffeur vertelt hoe hij ook vriendelijk werd verzocht geen vrouwen zonder volledige sluiering mee te nemen. De contouren van het ’Islamitische Emiraat van Afghanistan’, zoals de Taliban hun land noemen, vormen zich.

Daarbij hoort de Sharia. Een rechter van de Taliban, Haji Badruddin, verdedigt tegenover de BBC de islamitische straffen. „In onze Sharia is het duidelijk: iedereen die ongetrouwd seks heeft, een jongen of meisje, verdient honderd zweepslagen, publiekelijk. Maar eenieder die getrouwd is, moet worden gestenigd tot de dood.”

Tekst loopt verder onder tweet.

Zij die stelen, moeten hun handen worden afgehakt. Simpelweg islamitische wetgeving. Nee, dat strookt niet met westerse waarden, vindt ook rechter Badruddin. „Maar kinderen worden ontvoerd, is dat beter? Of is het beter als we iemands hand eraf hakken en zo stabiliteit in de regio bewerkstelligen?”

’Seksslavernij’

Hoewel de Taliban er prat op gaan dat hun rijk zorgt voor stabiliteit en veiligheid, is de werkelijkheid op sommige plekken weerbarstiger, of zeg gerust, duivels. Volgens columnist Ruth Pollard van persbureau Bloomberg, gespecialiseerd in conflicten in het Midden-Oosten, hebben de Taliban het gemunt op meisjes vanaf 12 jaar.

„De Taliban gaat van deur tot deur in sommige gebieden, en stellen een lijst samen van vrouwen en meisjes tussen 12 en 45 jaar”, schrijft Pollard. De terroristen mogen dat doen volgens een strikte interpretatie van de Islam waarin vrouwen worden gezien als ’goederen’, zegt hoogleraar politiek Omar Sadr van de Amerikaanse Universiteit van Afghanistan.

Na een veldslag gelden vrouwen als ’qhanimat’, ofwel oorlogsbuit, aldus Sadr. „Ze hoeven niet eens te trouwen. Het is een soort seksslavernij.”

Het bewind van de Taliban verschilt van regio tot regio; sommige lokale commandanten zijn conservatiever, anderen iets losser. Maar of het gematigde imago dat de Taliban naar de buitenwereld toe willen uitdragen terecht is, is onduidelijk, aldus de BBC.

Vlucht

Nu al zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen. Europa vreest de komende jaren een toestroom van Afghanen die proberen ontsnappen aan het schrikbewind dat zich vormt. Een 22-jarige journaliste vertelt aan The Guardian hoe ze in een burka – die kwam van pas – probeerde te vluchten voor de Taliban, hoe ze zich schuilhoudt bij een familielid in het noorden van het land, en hoe ze ook dáár naar een dorpje moest uitwijken, terwijl ze hoort over informanten die haar zouden hebben aangegeven.

„Kom ik ooit nog thuis? Zie ik mijn ouders nog? Waar moet ik naartoe?”, zegt ze. „Hoe ga ik overleven?”

Bekijk ook: Nederland kan zich opmaken voor een nieuwe vluchtelingencrisis