Hooikoortsseizoen zo goed als voorbij

De afgelopen weken veroorzaakte vooral de bijvoet hooikoortsklachten. Door de extreme warmte eind juli kwamen deze planten snel tot ontwikkeling. De bloei piekte daardoor vroeg met als voordeel dat de planten eerder uitgebloeid zijn. Momenteel bloeit ook nog een enkele grassoort, waardoor nog kans is op lokale hooikoortsklachten.

Bekijk ook: Meer pollenklachten verwacht bij hitte

Ⓒ EPA

Lokale klachten kunnen ook nog worden veroorzaakt door de alsemambrosia. Deze plant komt nu pas in bloei. De huidige zeer hoge temperaturen zijn ideaal voor de plant. Vooral bij vogelvoederplaatsen kan de alsemambrosia aanwezig zijn.

Veel mensen kregen in maart last van hooikoorts omdat door de warme wintermaanden berken, elzen en hazelaars eerder in bloei stonden. Pollen kunnen klachten als niezen, een loopneus of branderige ogen veroorzaken.

Bekijk ook: Ware pollenexplosie gaande