Verdeelde Eerste Kamer kiest voorzitter

Forum-kandidaat-voorzitter Toine Beukering baarde onlangs nog opzien door te zeggen dat Joden zich in de Tweede Wereldoorlog als „makke lammetjes” naar de gaskamers lieten leiden. Hij zou door deze omstreden uitspraak ongeschikt zijn voor het voorzitterschap. Maar de ex-militair betuigde spijt. Hij is de enige nieuwkomer van de vier kandidaten en zat nog nooit in een parlement.

De Eerste Kamer wil echter een voorzitter met parlementaire ervaring. De vorige keer vroegen de senatoren nog om een leider met „gedegen ervaring”, maar die term is geschrapt.

Coalitiepartijen VVD en D66 sturen ieder een kandidaat in de race. Opmerkelijk, want de hele coalitie beschikt niet eens over een meerderheid. Het gaat om Jan Anthonie Bruijn en Joris Backer. D66’er Backer leidt sinds het vertrek van Ankie Broekers-Knol de senaat al tijdelijk. Ruard Ganzevoort kandideert namens GroenLinks.