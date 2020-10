Kabinet trekt half miljard uit voor extra steunpakketten

Ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken) maken de plannen dinsdag bekend. Verschillende elementen zijn al uitgelekt.

„Het virus leeft weer op. De maatregelen hakken er in”, zegt minister Wiebes. Hij herhaalt de oproep van de detailhandel om alleen te gaan winkelen en openingstijden te spreiden. „Analyses laten zien dat we strengere maatregelen kunnen voorkomen als we de regels goed naleven.”

Zo komen veel meer bedrijven in aanmerking voor steun. Nu nog krijgen alleen heel specifieke branches compensatie voor vaste lasten zoals huur en energie, waardoor sommige bedrijven buiten de boot vallen. Het kabinet wil die regeling tijdelijk openzetten voor alle bedrijven die forse omzetverliezen maken.

„We laten de codezeef voor dit kwartaal vervallen”, zegt Wiebes. Of dat een tijdelijke versoepeling blijft, bekijkt het kabinet later dit jaar. Wiebes: „In december kijken we hoe we dat vanaf januari doen.”

Het kabinet wil met het extra pakket verschillende knelpunten aanpakken. Zo wordt de hulp aan de sportsector aangepast en opnieuw opengesteld tot eind dit jaar. Hiermee is een bedrag gemoeid van 60 miljoen euro. Gemeenten zitten ook in zwaar weer, hier trekt het kabinet 150 miljoen euro extra voor uit. Voor niet-gesubsidieerde theaters komt er 40 miljoen aan noodsteun.

De ministers wijzen erop dat de grootste steun in de rug zit in de al bestaande regelingen, naast de compensatie voor vaste lasten gaat dat om loonsteun. Die maatregelen ’ademen mee’, met de crisis, herhaalt het kabinet al weken. Hoe meer omzetverlies, hoe meer steun een bedrijf krijgt.

Dat hakt er voor de schatkist ook in, stipt minister Hoekstra aan. Naast het half miljard euro voor de extra steun nu, wijst hij op de ’financieel veel grotere impact van het gebruik van de al bestaande regelingen’. „Die kosten zullen de komende maanden veel hoger uitvallen”, zegt Hoekstra, die schade op ’extra miljarden euro’s’ schat. De bodem van de schatkist is volgens hem nog niet in zicht, maar de oplopende schuld baart hem wel zorgen: „We kunnen dit betalen, maar het gaat om veel geld.”