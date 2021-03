BLM-rellen in Luik: winkels geplunderd, politie bekogeld

De rellende demonstranten plunderden winkels en een McDonald's-vestiging. Een politiebureau en politievoertuigen werden bekogeld.

Jongeren vielen een agent aan, waarna de situatie escaleerde. De agent moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Er zouden daarna meer gewonden zijn gevallen. De politie, die een waterkanon inzette, riep iedereen op het centrum te verlaten.

De betoging was een reactie op een voorval met een Congolese vrouw, die zich onlangs op een centraal plein in de stad had verzet tegen de politie. Uit voorzorg hadden de autoriteiten zaterdag al extra ordetroepen paraat gehouden.