Nazorg voor heldhaftige hulpverleners Reddingsbrigade: ’Het is heel zwaar’

De reddingsbrigade heeft de handen vol aan het mensen uit de zee dirigeren. Ⓒ Martin Mooij

AMSTERDAM - Aan het einde van hun Latijn zijn sommige leden van de Reddingsbrigade. Zeker na het weekend, waarin de hulpvraag gigantisch was. Vier mensen verdronken zondag. In totaal moesten de lifeguards 562 keer in actie komen. Een record. En maandag bleek dat de tropendagen voor de vrijwilligers niet voorbij zijn.