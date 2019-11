CBS: meer stellen 50 jaar of langer getrouwd

Als het wat stroever gaat, stappen de Hoogendoorns in hun oldtimer. Ⓒ Thijs ROOIMANS

Hilversum - door Geven en nemen: dat is het geheim achter een 53-jarig huwelijk, weten Remi (73) en Erwin (74) Hoogendoorn uit Hilversum. En ze zijn niet de enigen, want steeds meer Nederlanders zijn 50 jaar of langer getrouwd, blijkt vandaag uit CBS-cijfers. „Je moet altijd vechten voor je huwelijk!”