Zo kun je tóch genieten van recordlente

Het is heel rustig op het Rembrandtplein in Amsterdam. De dieren hebben er weer vrij spel. Een jongeman legt de capriolen van een kat vast. Ⓒ Floris Lok

AMSTERDAM - Het is ongelooflijk lekker weer, maar kunnen we er wel van genieten? Vanwege de corona-maatregelen blijven de terrasjes leeg en zijn veel stranden uitgestorven, en dat terwijl we een recordlente meemaken.