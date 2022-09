Meisje (17) doodt haar verkrachter: moet 150.000 dollar aan zijn familie betalen

Lewis werd op 15-jarige leeftijd verkracht door Brooks. De tiener was van huis weggelopen om te ontsnappen aan een gewelddadige thuissituatie en sliep in een gang van een flatgebouw. Naar eigen zeggen werd ze door een andere man, die niet is veroordeeld, verhandeld als seksslaaf. Door Brooks werd ze meerdere keren verkracht.

Hij zou haar onder bedreiging van een mes hebben meegenomen naar zijn appartement. Hier kwam een einde aan toen ze in een vlaag van woede naar een mes greep en ruim dertig keer op hem instak.

’Hij sliep’

De lokale autoriteiten en aanklagers twijfelen niet aan het feit dat Lewis seksueel werd misbruikt en verhandeld. Echter zijn zij ervan overtuigd dat Brooks sliep op het moment dat hij werd neergestoken en geen direct gevaar vormde voor de 15-jarige.

Naast de voorwaardelijke celstraf is Lewis volgens de staatswet verplicht om de familie van Brooks een schadevergoeding te betalen, zegt rechter David Porter tegen persbureau AP.

Een grote schande, vindt Leland Schipper. Hij is voormalig docent van Lewis, was aanwezig bij alle zittingen en startte een inzamelingsactie. „Een kind dat is verkracht, mag onder geen enkele omstandigheid een vergoeding aan de familie van een verkrachter verschuldigd zijn”, schrijft hij op de GoFundMe-pagina.

Inmiddels is er meer dan het dubbele van het benodigde bedrag opgehaald. „Jullie zijn geweldig!”, aldus Schipper. Hij benadrukt dat het extra ontvangen geld gebruikt zal worden voor de studie van Lewis en het starten van een eigen bedrijf. Schipper: „Dit geld zal haar financieel ook de mogelijkheid geven om andere slachtoffers van zedenzaken te helpen.”