Wurgslang en havik in bloederig gevecht op arm van vrouw

Peggy Jones (64) hield een flink bloedende arm over aan het bizarre incident. Ze zat op haar tractor in haar tuin toen de wurgslang uit de lucht viel en op haar arm landde. Het beest nam haar arm gelijk in een wurggreep, waarop ze in paniek met haar arm begon te zwaaien. Alsof dat nog niet bizar genoeg was, kwam er even later een havik aangevlogen die het op de slang had voorzien. De vogel had de slang even daarvoor waarschijnlijk gevangen en in de lucht uit zijn bek laten vallen.

De twee beesten raakten in gevecht, terwijl de slang zich stevig vast bleef klemmen om de arm van Jones. „De havik klauwde mijn arm helemaal open in een poging de slang te pakken te krijgen”, zei Jones tegen lokale zender KPRC.

Haar arm zat na een paar seconden helemaal onder de diepe sneeën. De havik kreeg de slang uiteindelijk los van Jones en vloog ermee weg, Jones hevig bloedend achterlatend.

Jones vertelt tegen Washington Post dat haar man naar buiten kwam rennen toen hij haar gegil hoorde, en haar gelijk naar het ziekenhuis bracht. Daar zijn haar wonden schoongemaakt, is haar arm verbonden en heeft ze antibiotica gekregen.

Slangengif

Hoewel de vrouw hier vast niet met warme gevoelen aan terugdenkt, had het nog erger voor haar kunnen aflopen. Wonder boven wonder is Jones namelijk niet gebeten door de slang. „Ik zag dat het glas van mijn bril kapot was en dat er slangengif op mijn bril zat”, vertelt Jones tegen KPRC.