Man woest na vergokken spaargeld dochter: roulettetafel gesloopt en beveiliger mishandeld

Door Joost Verhagen

De man zou in zijn woedeuitbarsting een roulettetafel hebben gesloopt. Ⓒ ANP

ALKMAAR/AKERSLOOT - De strafzaak tegen de 30-jarige Amsterdammer M. R. over het mishandelen van een beveiliger en vernielen van een roulettetafel bij Jack’s casino in Akersloot is donderdag door de rechtbank behandeld zonder de aanwezigheid van de verdachte zelf.