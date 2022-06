'Meilandjes moeten oppassen voor Kasteelvrouwe Emmy'

Meilandjes opgepast, Kasteelvrouwe Emmy kan volgens entertainmentverslaggever Jordi Versteegden de nieuwe zomerhit worden. In weer een nieuwe aflevering van De Cultuur en Mediapodcast werpt Jordi met filmjournalist Marco Weijers en mediaverslaggever Kitty Herweijer een kritische blik op de Ik Vertrek-spinoff, de ‘infantiele’ ballonnenshow van RTL en de krankzinnige documentaire over Emile Ratelband. Verder in de podcast: Hollywood-spektakel in Jurassic World: Dominion en het is 50 jaar geleden dat de eerste pornofilm in de bioscoop verscheen.

De Cultuur en Mediapodcast is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

