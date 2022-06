'Met ballonnentalentenjacht Blow Up lijkt grens van wat leuk is bereikt'

De nieuwe ballonnenshow van RTL ‘Blow Up’ is van start. Entertainmentverslaggever Jordi Versteegden heeft zo zijn vraagtekens over de houdbaarheid van de show: ,, Na 1 aflevering heb je het trucje met de ballonnen toch wel gezien?” In een nieuwe aflevering van de Cultuur en mediapodcast bespreekt Jordi met Marco Weijers en Kitty Herweijer of deze nieuwe show indruk maakt op de televisiekijker of naar het kijkcijfer-kerkhof wordt doorverwezen.

Verder: de documentaire over Emile Ratelband is krankzinnig en Meilandjes pas op! Er is een nieuwe televisie-kasteelvrouw in town.

De Cultuur en Mediapodcast is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

