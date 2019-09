Mick van Wely Ⓒ Matty van Wijnbergen

Burgemeester Paul Depla van Breda hield zaterdag een pleidooi in De Telegraaf voor het preventief fouilleren naar aanleiding van een golf aan steekincidenten in zijn stad. En uitgerekend in die stad was het dit weekend weer raak. Ook politie en jongerenwerkers slaan alarm over het steekgeweld.