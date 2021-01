Opnieuw BMW’s leeggeroofd, deze keer in Wognum

De politie kreeg in totaal zes meldingen binnen. „Het kunnen er nog meer zijn, maar we weten er nu in elk geval van zes dat ze zijn opengebroken. Allemaal BMW’s”, zegt een woordvoerder van de politie tegen het Noordhollands Dagblad.

Volgens de woordvoerder waren de daders net als in Zwaag op zoek naar navigatieapparatuur en dergelijke. Bij de inbraken in Zwaag maakten de criminele een gat inde deur om zo bij de bedrading van het alarmsysteem te komen. Op het moment dat deze was uitgeschakeld konden de inbreken onopgemerkt hun gang gaan.

De recherche is inmiddels een groot onderzoek gestart. Slachtoffers worden opgeroepen om aangifte te doen.