Noord-Korea: opblazen verbindingskantoor ’was nog maar begin’

„Nieuwe vergeldingsmaatregelen gaan ver voorbij de verbeelding”, schrijft de krant. „Het explosieve geluid van gerechtigheid zal blijven klinken en gaat verbazing wekken. Ons militaire geduld is op.”

Het verbindingskantoor werd dinsdag opgeblazen, omdat Noord-Korea boos is over een actie van overlopers die flyers vanuit Zuid-Korea het land instuurden. Eerder verbrak Noord-Korea al alle contactlijnen met het zuiden. Het verbindingskantoor stond in Kaesong en gold als een soort ambassade voor beide landen. Het zorgde ervoor dat de landen altijd in contact stonden met elkaar.

Zuid-Korea liet kort na de explosie weten dat er bij een volgende stap van Noord-Korea hard wordt ingegrepen.