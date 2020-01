Generaal El Salvador geeft massamoord 1981 toe

De gepensioneerde Salvadoraanse generaal Juan Rafael Bustillo. Ⓒ AFP

SAN SALVADOR - Een gepensioneerde Salvadoraanse generaal heeft toegegeven dat het leger verantwoordelijk was voor de massamoord op meer dan duizend mensen tijdens de burgeroorlog in 1981. De zaak hierover werd in 2016 heropend, zestien mensen staan terecht.