Met de keuze voor de foilende windsurfer is de stap naar zeilvliegen definitief gezet. „De sport moderniseert en dat is goed”, zei bondscoach Jaap Zielhuis en ik ben het met hem eens. De techniek van het foilen is verder geperfectioneerd en in de toekomst voorzie ik op de Olympische Spelen ook tal van andere foilende zeilboten.

Vliegend zeilen heeft een grote aantrekkingskracht op jongeren. Daarom moeten de (top)sporters van de toekomst nu al vertrouwd raken met zeilen op draagvleugels. Elke watersportvereniging of zeilschool zou minimaal één foilende boot moeten hebben. Door enthousiaste vliegende kids kan het zeilen dan snel weer zo populair als vroeger worden.