Jager poseert trots met giraffenhart: ’Perfect Valentijnscadeau’

De 32-jarige Merelize van der Merwe was samen met haar „geweldige echtgenoot” op een reisje toen deze ’kans’ voorbij kwam.

Meneer van der Merwe had natuurlijk ook met een bosje bloemen of een doosje bonbons kunnen komen, maar hij besloot de (omgerekende) 1750 euro neer te leggen voor de jacht. Dit was het „perfecte” Valentijnscadeau, schrijft Van der Merwe.

Na het doden van de giraffe deelde ze foto’s van het dier op Facebook. Ze schreef daarbij: „Heb jij je wel eens afgevraagd hoe groot het hart van een giraffe is? Ik ben helemaal in mijn nopjes met mijn grote Valentijnscadeau.”

’Dit vraagt juist aandacht voor bedreigde diersoorten’

Waar dierenrechtenactivisten haar nu bestoken met preken, berichtjes en zelfs petities, is de Zuid-Afrikaanse zich van geen kwaad bewust. Sterker: Merelize vindt dat haar ’trofee’ juist aandacht vraagt voor de bedreigde diersoorten in Zuid-Afrika.

Spottend deelt ze dan ook de petities op haar Facebookpagina.

In gesprek met The Mirror vertelt Merelize dat ze dierenrechtenactivisten „de maffia” noemt en dat ze „geen respect voor hen” heeft.

"Jaren op het perfecte exemplaar gewacht"

Het koppel had een reisje naar Sun City gepland staan maar ze veranderden gauw van gedachten toen de kans zich voordeed de giraffe, een 17 jaar oud mannetje, te doden. „Ik heb al jaren gewacht om mijn eigen, perfecte exemplaar te doden. Hoe ouder het dier, hoe donkerder hij wordt. Ik vind de huid prachtig en ook het feit dat het zo’n iconisch dier is voor Afrika.”

Kleedje

Merelize is van plan de huid van de giraffe te gaan gebruiken als kleedje.

Tekst gaat door onder de foto

Ⓒ Merelize Van Der Merwe

Behalve dat de giraffe nu als interieurstuk kan dienen, verzorgde Merelize door haar jacht ook eten voor een hele hoop lokale bewoners én elf mensen kon die dag werken. De Zuid-Afrikaanse ziet het als een nobele daad.

Ook voor de dieren heeft het een ’positieve kant’, meent ze: de dood van de giraffe een kans creëren voor een ander mannetje de kudde te gaan leiden.

Niet de eerste trofee van Merelize

De giraffe is niet het eerste dier dat sterft door Merelize. Ze heeft in de afgelopen vijf jaar meer dan 500 dieren gedood, waaronder leeuwen, jachtluipaarden en olifanten. „Als jagen verboden wordt, zullen dieren waardeloos worden en verdwijnen.”

Dr Mark Jones, van de internationale wildlife organisatie Born Free Foundation, vertelt in gesprek met The Sun: „Trophy hunters claimen dat ze begaan zijn met wildlife, maar dat is hoogst misleidend.”